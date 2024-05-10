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تصعيد في الجنوب.. "حزب الله" يطلق رشقة صاروخية باتجاه كريات شمونة

منذ 38 دقيقة
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يتواصل التصعيد على الجبهة الجنوبية اليوم الجمعة، مع سلسلة غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوبية أدّت إلى سقوط مدنيين، بينهم عامل صيانة لشركة “mtc” ومسعف في كشافة الرسالة الإسلامية.

فيما قابلها تصعيد إضافي من “حزب الله” بقصف كريات شمونة ومستوطنات الشمال الإسرائيلي بثلاث صليات كبيرة من صواريخ الكاتيوشا عند ساعات ما بعد الظهر.

فقد أعلن “حزب الله” “قصف مستوطنة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، واستهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏فلق”، وذلك ردّاً على استهداف المدنيين في طيرحرفا.

كما استهدف “حزب الله” “قاعدة ‏خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.

ترافق ذلك مع انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية فوق المنطقة الحدودية في الجنوب.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق حوالي 55 صاورخاً من #جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إصبع الجليل بما فيها كريات شمونة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مركز الإطفاء في الشمال أن “سقوط الصواريخ من لبنان أدّى إلى اشتعال حرائق عدّة في كريات شمونة”.

كما أفيد عن سقوط أحد الصواريخ على مبنى للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ “الهجمة الصاروخية على كريات شمونة أدّت إلى أضرار كبيرة”، في وقت دوت صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومرغليوت لثلاث مرات على التوالي خلال أقل من ساعة.

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