تصعيد نقابي جديد... كهرباء لبنان تتضامن مع موظفي الخليوي دفاعاً عن الحقوق

منذ 7 دقائق
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان
أعلنت “نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان”، في بيانن “تأييدها المطلق لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ونقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان ، المتعلق بقرار الحكومة رقم 6 بتمديد براءتي ذمة شركتي الخليوي والتي يهدد تعويضات نهاية الخدمة”.

وأكدت “تضامنها مع دعوتهم الى الاعتصام نهار الاربعاء في 15/10/2025 الساعة العاشرة صباحا امام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المزرعة – بيروت”، داعيا “الزملاء والزميلات للمشاركة في الاعتصام”.

