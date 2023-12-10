الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. لا مدارس غداً

منذ 35 دقيقة
عباس الحلبي

عباس الحلبي

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عطفًا على قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات يوم غد الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارًا بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، يوم غد الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل، ويدعو دول العالم وتلامذتها وطلابها إلى رفع الصوت عاليا في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى أهلنا وتلامذتنا في جنوبي لبنان.

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