تضامن "فرنسي" مع ملحم خلف.. إليكم التفاصيل

كتب النائب ملحم خلف في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “أعلن تجمُّع نقباء المحامين في فرنسا تضامنه المطلق مع نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف ورفاقه المحامين، وأدان تعرُّضهم لإعتداءٍ سافر من القوى العسكرية في معرض ممارستهم مهنة المحاماة ودخولهم قصر العدل في بيروت”.

وأضاف، “كما أعلن التجمُّع دعمه المطلق لنقابة المحامين في بيروت ونقيبها الاستاذ فادي مصري ومحامي بيروت الذين يسعون لتحقيق العدالة والديموقراطية في لبنان”.

وتابع، “وأشار البيان الى خطورة تقويض العدالة في قضية تفجير المرفأ واستهجن الممارسات السلطوية التي تحول دون متابعة التحقيقات في هذه القضية الأم”.

وختم خلف، “كما أيَّدت الجمعية العمومية لتجمع نقباء المحامين في فرنسا الاعتصام الدستوري الذي ينفذه النائب خلف داخل قاعة المجلس النيابي منذ أكثر من 427 يوماً في سبيل امتثال النواب لأحكام الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية”.