الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة 25,6%

21 - مايو - 2021
الأسعار

الأسعار

A A A
طباعة المقال

أوضحت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 22021 سجل ارتفاعاً قدره 7,76 % بالنسبة لشهر آذار 2021، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت قدره 6,35 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان قدره 6,90 %

ارتفاعا في محافظة الشمال قدره 10,69 %

ارتفاعا في محافظة البقاع قدره 6,29%

ارتفاعا في محافظة الجنوب قدره 8,33%

ارتفاعا في محافظة النبطية قدره 9,82%

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2021 سجل ارتفاعا قدره 121,66% بالنسبة لشهر نيسان 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة 25,6%.

وأعلنت انه يمكن مراجعة الارقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

توقيفات في الضاحية بجرائم سرقة سيارات وتعاطي وترويج
جلسة مجلس النواب
النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
التحقيق مع رياض سلامة يدخل نفقاً مظلماً بعد طلب القاضي أبو حيدر التنحي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حقل كاريش
خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
مغارة جعيتا
بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
وباء
وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!