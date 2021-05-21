أوضحت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 22021 سجل ارتفاعاً قدره 7,76 % بالنسبة لشهر آذار 2021، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
ارتفاعا في محافظة بيروت قدره 6,35 %
ارتفاعا في محافظة جبل لبنان قدره 6,90 %
ارتفاعا في محافظة الشمال قدره 10,69 %
ارتفاعا في محافظة البقاع قدره 6,29%
ارتفاعا في محافظة الجنوب قدره 8,33%
ارتفاعا في محافظة النبطية قدره 9,82%
واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2021 سجل ارتفاعا قدره 121,66% بالنسبة لشهر نيسان 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة 25,6%.
وأعلنت انه يمكن مراجعة الارقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.