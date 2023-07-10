تضرر خطّ جر رئيسيّ.. وانقطاع المياه عن هذه المناطق

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تضرر خط جر رئيسي بسبب أعمال بناء في المنصورية واستخدام بئر غاليري سمعان للتعويض على المشتركين.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنه إثر انهيار ترابي في منطقة المنصورية الديشونية من جراء أعمال إنشائية تقوم بها إحدى الشركات المتعهدة للبناء، تضرر خط الجر الرئيسي من نبع الديشونية باتجاه محطة التكرير الرئيسية في الديشونية – بعبدا.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق التالية: عين الرمانة- الشياح- حارة حريك- المعمورة- حي الاميركان الحدث- حي أبو جودة الحدث.

ولفت البيان إلى أن فرق التصليح باشرت أعمالها التي ستستغرق حوالى أسبوع نظرًا لخطورة موقع الأشغال ودقته.

واعتذرت المؤسسة في بيانها من الضرر الحاصل والخارج عن إرادتها، موضحة للمشتركين في المناطق المذكورة آنفًا، أنها ستقوم بتأمين التغذية بالمياه باستخدام الكمية المتوفرة في بئر غاليري سمعان لتخفيف وطأة الضرر عليهم.