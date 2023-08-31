تطلّع إلى "تصوّر فرنسيّ جديد".. ومساعٍ لـ "كسر الحواجز"

يتوالى تقديم الأجوبة عن “رسالة السؤالين” التي بعث بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى الأطراف الـ 38، تمهيدًا لحوار أيلول. وفي هذا الاطار، سلّم النائب غسان سكاف السفارة الفرنسية أمس، رسالة جوابية على رسالة لودريان.

وقال سكاف لـ”الجمهورية”: “إن الحوار ليس من الضروري أن يكون على طاولة حوار، فأنا مؤمن بالمكوكية السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى تقاطع، وفق ما جرى سابقًا”.

ولفت إلى أنّ “المعادلة الفرنسية الأولى لا تؤدي إلى حل، وما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرًا، وكذلك ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية يبشر بأنّ هناك تصورًا فرنسيًا جديدًا، وهذا هو المطلوب”.

وأشار سكاف إلى أنّه يقوم حالياً بمسعى، وستكون له زيارات عربية، موضحًا أنّه “يقوم على أساس كسر الحواجز بين مكونات السياسة، مثلما استطعنا أن نكسر الحواجز بين مكونين أساسيين، ما أنتج انعقاد الجلسة الانتخابية الأخيرة. فكسر الحواجز بين كل المكونات، يوصل إلى تقاطع وطني وجلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، نحتكم فيها للعبة الديمقراطية والبرلمانية، فبذلك نصل إلى رئيس بالانتخاب وليس إلى رئيس بالتعيين”.