تطورات كورونا في لبنان.. قرارات لجنة المتابعة: تمديد اغلاق المؤسسات التعليمية حتى تاريخ 14-آذار

قررت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس “كورونا”، في اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر التالي:

_تمديد إقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها (مدارس، معاهد، جامعات) حتى تاريخ 14/03/2020. كما تستمر دور الحضانة كافة في الإقفال حتى التاريخ نفسه.

_ إغلاق مراكز الترفيه، والأندية الرياضية، والملاهي الليلية، ودور السينما، والمعارض، والمسارح، والمؤتمرات، وغيرها…

بالاضافة الى عدة مقررات في البيان المرفق.