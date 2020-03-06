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تطورات كورونا في لبنان.. قرارات لجنة المتابعة: تمديد اغلاق المؤسسات التعليمية حتى تاريخ 14-آذار

قررت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس “كورونا”، في اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر التالي:

 

_تمديد إقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها (مدارس، معاهد، جامعات) حتى تاريخ 14/03/2020. كما تستمر دور الحضانة كافة في الإقفال حتى التاريخ نفسه.

_ إغلاق مراكز الترفيه، والأندية الرياضية، والملاهي الليلية، ودور السينما، والمعارض، والمسارح، والمؤتمرات، وغيرها…

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بالاضافة الى عدة مقررات في البيان المرفق.

 

 

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