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تطور جديد بتعلق بقضية عصابة "التيك توك" في لبنان.. القضاء يتحرك

منذ ساعة واحدة
قاضي - تعبيرية

قاضي - تعبيرية

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أفادت معلومات الـ LBCI بأن  القاضية الناظرة بقضايا الاحداث جويل أبو حيدر كلفت مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بحذف عدد من الحسابات على “تيك توك” وواحد على “انستغرام”، بعدما تبين ان أصحابها يقومون بإنزال فيديوهات مع قصّار حيث يتم الاستهزاء بما حصل مع القصّار الضحايا، وذلك عبر تصوير البعض من قبل مصففي الشعر وهم يرددون عبارة “بتشرب شي”؟  ومن ثم يقوم القصار بتمثيل مشاهد وكأنهم يهربون من الصالة”.

وأشارت إلى أن “هذا الامر  يشكل ضررًا جسيما لكل من الضحايا القصار، الذين على الأرجح يشاهدون هذه الفيديوهات، ما يضيف على ألمِهم النفسي المًا اشد خطورة”.

كما ولفتت المعلومات إلى أن “كلفت القاضية أبو حيدر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الاستقصاء حول رقم هاتف تداول بالصورة المزورة العائدة لقوى الامن الداخلي والمتضمنة صور القصّار الذين تعرضوا للاعتداء.”

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