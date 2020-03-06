تطور غير محسوب لانتشار “كورونا” في لبنان… 4 حالات “مجهولة” المصدر

أشار وزير الصحة حسن حمد من مستشفى البوار، إلى أنه “بجولتنا اليوم كنا نستطلع قابلية المستشفيات الحكومية وقدرتها على كافة الأراضي اللبناني، وكلها أثبتت انها خطّ الدفاع الثاني بعد العائلة والحجر المنزلي”.

وقال حسن، “حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة الى لبنان”.

وأعلن أننا “خرجنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا، وهناك إنتشار الآن وهناك 4 حالات مجهولة المصدر”.

وتمنى حسن، على “الجميع رفع درجة تدخلنا ومسؤوليتنا الى درجة أعلى ونقول للمسؤولين أن الوقت ليس للجدل العقيم بل لتحمل مسؤلياتنا”.

وقال، “انتهى الدلع ونرفع درجة تدخّلنا ومسؤوليتنا إلى مستوى أعلى أمّا للسياسيين، فأقول “إنّ الوقت ليس للجدل البيزنطي العقيم بل إنه وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات لأنّ 50 في المئة من المناعة هي معنوية”.

وشدد على “الدعوة على عدم التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة”.

وأكد وزير الصحة، أن “المستشفيات الحكومية ملك الوزراة وملك الدولة، ولا يمكن لأحد أن يضع شروطاً على الدولة.