تطور قضائي بارز في ملف المرفأ.. توقيف مالك سفينة "روسوس" في بلغاريا

منذ ساعتين
انفجار مرفأ بيروت

الجديد
في تطور خطير في ملف تفجير مرفأ بيروت عام 2020، أفادت معلومات الجديد عن “توقيف مالك سفينة روسوس إيغور غريتشوشكن الذي يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية في بلغاريا وهي السفينة التي حملت نترات الامونيوم الى مرفأ بيروت”.

وبحسب المعلومات ⁠فإن القضاء اللبناني وعبر النيابة العامة التمييزية تبلغ بالتوقيف وهو بصدد تحضير ملف استرداد لعدم وجود اتفاقية تبادل بين لبنان وبلغاريا.

كما ان ⁠ملف الاسترداد سيتضمن معطيات قانونية تؤكد للسلطات البلغارية اهمية تسليم مالك السفينة وضرورة التعاون لاستجوابه ضمن تحقيقات ملف المرفأ اذ يمكن الوصول الى حقائق اساسية ومهمة عن الحمولة ومالكها ووجهتها.

وفي المعلومات أن طلب الاسترداد سيسلك مساره بالاطر القانونية من النيابة العامة عبر وزارة العدل الى السلطات البلغارية التي ستقرر اما تسليم الموقوف الى لبنان او تركه في بلغاريا او اعادته موقوفا الى بلده الام روسيا.

كما وأضافت المعلومات، ” في حال رفضت بلغاريا التعاون مع لبنان لا مانع قانوني من توجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى بلغاريا او روسيا لاستجوابه بعد التنسيق مع السلطات القضائية هناك، رغم وجود عقبات قانونية في الوقت الحالي بينها منع السفر بحق القاضي طارق البيطار”.

تجدر الاشارة إلى أن “توقيف مالك السفينة تم انفاذا لمذكرة انتربول حمراء صادرة بحقه عن القضاء اللبناني عام 2020.

