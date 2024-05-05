تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية

صــدر عـــن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البلاغ الآتي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة للمشتبه به ب.ن. والذي تبين بحسب اعترافات القاصرين الضحايا والموقوفين، انه قد تعدّى جنسياً على العديد من القاصرين، ومنهم مَن هو لا يزال مجهول الهوية .

لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من كل ضحيه تعدى عليها المشتبه به المذكور، التواصل فوراً مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيه على الرقم 01/293293 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

علما ان كافة البيانات المتعلقه بالضحايا تبقى سرية للغايه، وسيتم التنسيق مع قاضي الاحداث المختص لمتابعة اي ضحيه ضمن الأطر التي يفرضها القانون.