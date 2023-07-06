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تطوّرات الجنوب تحضر في السراي.. وسلسلة لقاءات واتصالات لميقاتي

منذ 9 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وقيادة قوات “اليونيفيل”.

هذا ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ميقاتي عند الرابعة بعد ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفدًا من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال ارولدو لازارو.

وكان رئيس الحكومة استقبل في السرايا اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، والمستشار السياسي للمنسق الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف زافيروف، ومدير شؤون السياسية جورج رايكس .

وتم خلال اللقاء التركيز على التزام لبنان القرارات الدولية والخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب.

واستقبل ميقاتي سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وتطرّق البحث خلال اللقاء إلى الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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