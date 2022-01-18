تطوّرات حادثة جب جنّين.. الزوجة تهرب بالـ50 ألف دولار

بعد الحادثة التي حصلت اليوم في فرع “بنك بيروت والبلاد العربية” في جب جنين، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع قراراً بضبط مبلغ الـ50 ألف دولار، الذي إستحصل عليه المواطن عبدالله الساعي من وديعته لكونه ناتج عن جرم، سيّما وأنه حصل عليه بعد إتخاذه موظفي المصرف رهائن ورشه مادة البنزين مهدداً بإضرام النار، على أن يتم ضمّ المبلغ المذكور كمضبوطات الى ملف القضية، وحفظه بعهدة المحكمة لحين بتّها بالقضية، عملاً بالاجراءات القانونية، وفق ما ذكرت “المركزية”.

وقد توجهت قوة من الدرك للاستحصال على المبلغ من زوجته، إنفاذاً لأوامر النيابة العامة، إلاّ أنّ الزوجة الأجنبية توارت مع المبلغ فصدر بحقها بلاغ بحث وتحرٍ، بحسب ما ورد في “النهار”.

وكان المواطن “ع س” من بلدة كفريا في البقاع الغربي أقدم على صبّ مادة البنزين على أرض أحد المصارف في بلدة جب جنين وهدد بإشعال النيران بعدما احتجز الموظفين في حال لم يحصل على أمواله.