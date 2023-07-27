تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!

أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، اليوم الخميس، مذكّرتَي توقيف بحق والدة الطفلة لين طالب وجدّها.

وكانت القاضية ماتيلدا توما، قد ختمت ملفها في قضية وفاة الطفلة لين طالب وادّعت على جدها من جهة الأم للاشتباه فيه باغتصاب لين، وعلى الوالدة بتهمة التستّر على الجريمة وأحالت توما الملف إلى القاضية سمارندا نصّار.

يشار إلى أنّ جريمة مروعة هزت الشارع اللبناني وأشعلت الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الطفلة “لين طالب” ذات الستة أعوام في ظروف غامضة مطلع يوليو/ تموز الجاري، حيث جرى اصطحابها إلى مستشفى المنية الحكومي من قبل والدتها وجدها في حالة سيئة وحرارة مرتفعة، لتقوم الأم بإخراجها من المشفى رغم طلب الأطباء بقاءها، لتأتي في اليوم التالي جثة هامدة وقد وفارقت الحياة.

فيما أصر الادعاء العام في منطقة عكار على معاينة جسد الطفلة من قبل الطبيب الشرعي، لتكون الصدمة الكبرى بأنّ الطفلة توفيت نتيجة اعتداءات جنسية متكررة، وهو ما أكده تقريران طبيان شرعيّان منفصلان.