تطوّر مهم في قضية الإعتداء على واصف الحركة

واصف الحركة
واصف الحركة

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وجه وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التحية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي الساهرة على أمن المواطن.

وكشف في تغريدة عبر “تويتر”، أن عناصرها تمكنت من توقيف المعتدين على المحامي واصف الحركة.

وكان المحامي الحركي تعرَض لاعتداء نهار الجمعة الماضي في منطقة الاشرفية بعد خروجه من مقابلة اذاعية.

وأشار في فيديو نشره على صفحته على فايسبوك الى أن 4 أشخاص كانوا يستقلون دراجتين ناريتين اعتدوا عليه بشكل مخيف بالضرب بآلات حادّة ما أدى الى تعرضه لنزيف في الوجه والفم.

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