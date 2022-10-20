تطيير النصاب في الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية... وجلسة جديدة الإثنين

التأم مجلس النواب في ساحة النجمة صباح اليوم الخميس 20/10/2022 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الثالثة.

وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة في حضور 119 نواب، واعتذار النائبة سينتيا زرازير.

وقبيل انطلاقها، شدّد النائب حسن فضل الله على أنّنا “لا نريد رئيسًا خاضعًا للخارج وهناك ضغوط من السفارات التي تتصل بعدد من النواب لينتخبوا أسماء محدّدة وسنتوافق على إسم يحظى بقبول من كل الكتل ولسنا مع رئيس بلا لون أو موقف”

وقال: “مقاطعة جلسات المجلس ليست من مبادئنا وإفقاد النصاب جزء من اللّعبة الديمقراطية، وندعو إلى التوافق لأنّ عدمه يوصلنا إلى الفراغ”.

ورداً على سؤال، قال: “لا نصوت لمن رشحته القوات اللبنانية، لكن لسنا ضدّ الأشخاص لدينا مبدأ ومنهج، فالقضية ليست قضية أشخاص وما يحصل لعبة حرق أسماء”.

وبعد التصويت، انتهت الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصل ميشال معوّض على 42 صوتاً فيما صوّت 55 نائباً بورقة بيضاء وصوّت 22 نائباً لأسماء أخرى.

اما في الدورة الثانية، فُقد النصاب من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وحدّد بري جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين 24 تشرين الأول عند الساعة 11 قبل الظهر.