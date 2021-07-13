تظاهرة بالنعوش لأهالي ضحايا المرفأ أمام منزل فهمي

نفذ حشدٌ من المتظاهرين اعتصاماً في محيط مجلس النواب، وذلك للمطالبة برفع الحصانة عن جميع المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت غرفة “التحكم المروري” بأنه جرى قطع السير عند شارع الوسط التجاري بيروت وتحويله الى الخط البحري.

ويأتي هذا الاعتصام تزامناً مع وقفة احتجاجية نفذها أهالي شهداء انفجار المرفأ، إذ انطلقوا من ساحة الشهداء وصولاً إلى منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، فاجأ أهالي ضحايا المرفأ حرس الوزير فهمي، بحملهم لنعوش رمزية، واقتحامهم مدخل مبنى الوزير.

مما أدى لسقوط عدد من الجرحى من أهالي شهداء المرفأ بعد تعرض قوى الامن لهم بالضرب، إثر التدافع الذي حصل بين الطرفين.