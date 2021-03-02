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تظاهرة في أحياء صور احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار

3 - مارس - 2021
تظاهرة في مدينة صور

تظاهرة في مدينة صور

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انطلق عدد من المحتجين من ساحة العلم في صور الشارع وساروا في تظاهرة في احياء صور احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار ورددوا هتافات ودعوات للأهالي بالنزول للشارع للتعبير عن غضبهم حيال ارتفاع الدولار.

وتحدث خلال التظاهرة في صور رائد شرف الدين الذي دعا الى اسقاط المنظومة الحاكمة التي أفقرت وجوعت الناس ودعا المواطنين الى النزول للشارع، مؤكدا بأن محتجي صور سيستمرون بحراكهم حتى اسقاط المنظومة الحاكمة ومحاسبة الفاسدين.

وواكب التظاهرة تدابير امنية مشددة . وكان عدد من المحتجين قطعوا دور مفرق العباسية شمال صور ورددوا هتافات تدعو الى المشاركة في التظاهرة، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار الذي تخطى عتبة الـ10000 ليرة.

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