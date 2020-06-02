تعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلدة القطين الضنية

تعافى المصابون بفيروس كورونا في بلدة القطين- الضنية.

وأعلنت خلية الأزمة التابعة لاتحاد بلديات الضنية وجهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية وقسم الصحة في قضاء المنية – الضنية بالتعاون مع طبيب القضاء الدكتورة بسمة الشعراني والإختصاصي في علم الجراثيم الدكتور محمد سلمى، عن تعافي المصابين بفيروس كورونا في بلدة القطين- الضنية، بعد أخذ عينات pcr منهم، وإعادة الفحوصات في مستشفى طرابلس الحكومي.

وذلك بعد صدور النتائج المخبرية للمستشفى التي جاءت كلها سلبية.