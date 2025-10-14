تعاون إنساني بين غرفة طرابلس وجمعية الإسعاف اللبنانية لتعزيز الطوارئ والخدمات المجتمعية

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، وفداً من جمعية الإسعاف اللبنانية، برئاسة مديرها الدكتور بشار إسماعيل، المشرفة على جهاز الطوارئ والإغاثة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق بين الغرفة والجمعية بما يخدم مصلحة المدينة والمجتمع المحلي، ويعزز الجهود المشتركة في مجالات التنمية الاجتماعية والصحية والإنسانية.

وأكد دبوسي تقديره للدور الإنساني والمهني الذي تقوم به الجمعية وجهاز الطوارئ والإغاثة، مشيراً إلى أن غرفة طرابلس الكبرى تثمن كل مبادرة تخدم الإنسان والمجتمع وتعزز ثقافة التعاون والتكافل، داعياً إلى تعزيز هذه الشراكات لما فيه خير المدينة وسكانها.