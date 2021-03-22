أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “في إطار متابعته ملف السلامة المرورية في بيروت، عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إجتماعا في مكتبه في القصر البلدي مع وفد من جمعية اليازا ضم كلا من السادة:

لوسيان عون، سمير سنو وفؤاد الصمدي في حضور مهندسي البلدية المختصين، حيث تم الاتفاق على وضع بروتوكول تعاون بين بلدية بيروت وجمعية اليازا، يقضي بتقديم المساعدة للبلدية في الحفاظ على السلامة المرورية وتقديم المعلومات لها واشراكها في مواقع التواص التابعة للجمعية.

وتم تكليف منسقين عن الجانبين من أجل معالجة ومتابعة كافة المشاكل المرورية باعتبار أن الجمعية شريك للبلدية في تطبيق قوانين السير والسلامة المرورية”.