تعاون “صوت بيروت انترناشونال”و mtv: أخبار وبرامج… ومواجهة الفساد

يشمل التعاون الذي بدأ حديثاً بين “صوت بيروت انترناشونال” و mtv موضوعين أساسيّين: الأول إنتاج البرامج، والثاني إنتاج نشرات الأخبار.

في ما يتعلّق بإنتاج البرامج، فإن الكثير منها ستنتقل إلى mtv خلال شهر شباط الحالي، لتكرّ السبحة تباعاً، بدءا من برنامجي وليد عبود (بدنا الحقيقة) وديانا فاخوري (Let’s talk with Diana)، مع الإشارة الى أنّ فاخوري تتولّى منصب ادارة برامج “صوت بيروت انترناشونال”، لتشمل لاحقاً البرامج الآتية: “مع السلامة” لكارين سلامة، “المواجهة” لرودولف هلال، و”علاج سياسي” لهادي مراد.

أما في ما يتعلق بنشرات الاخبار، فستكونون بعد أيّامٍ قليلة على موعد يومي عند الساعة السابعة مساء، ولمدة 15 دقيقة، مع نشرات ذات قالب متميّز، من تقديم ديانا فاخوري ونبيل الرفاعي وسلمان سري الدين. ويرأس تحرير النشرات الإخباريّة وليد عبود.

لن تحمل النشرة اليومية للأخبار مواضيع عادية وكلاسيكية، بل ستتألف من تقارير تعنى، بشكل أساس، بالهمّ الإنساني والاجتماعي، إضافة للمواضيع السياسية التي ترتكز على محاربة الفساد، من إعداد المراسلين جيسي طراد، نخلة عضيمي، زينة شمعون، شربل كريّم وصبحي قبلاوي، بالإضافة إلى توليفة يومية لدنيز رحمة فخري تستند فيها إلى المعلومات التي تجمعها وتحلّلها للوقوف عند التطورات السياسية في لبنان.

وفي تعليقٍ على الاتفاق، قال مستشار بهاء الحريري ورئيس مجلس ادارة “صوت بيروت انترناشونال” جيري ماهر “إنّ هذا التعاون يشكّل إضافةً للموقع الطامح، خصوصاً لما تملكه mtv من انتشارٍ واسع وإمكانيّات كبيرة، والأهمّ لما تلعبه من دور في إيصال أصوات الناس المتألّمين، وهو ما سنسعى معها الى إيصاله بشكلٍ أكبر لما فيه خير جميع اللبنانيّين الشرفاء”.