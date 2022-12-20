الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"تعديات رميش" تتفاعل.. حمدان يُطالب الدولة بتحمّل مسؤولياتها

منذ 51 دقيقة
النائب فراس حمدان

النائب فراس حمدان

A A A
طباعة المقال

متابعة لموضوع التعديات على أراضي بلدة رميش، التقى النائب فراس حمدان برفقة وفد من الناشطين والناشطات في الجنوب، اليوم الثلاثاء، مالكي الأراضي في مقر بلدية البلدة، بحضور نائب رئيس البلدية سمير عبدوش وأعضاء المجلس وكاهن رعية رميش الأب نجيب العميل وفاعليات البلدة، حيث تم عرض تاريخ هذه التعديات التي حصلت من دون أي محاسبة من قبل الأجهزة المعنية.

بعد الاستماع لشرح مفصل من الحاضرين حول الإشكال، وضعهم حمدان في أجواء الاتصالات التي قام بها مع الجهات المعنية ومطالبته إياها بالتدخل لوقف الأعمال غير القانونية، وهو بانتظار الردّ حول ما إذا سيكون ثمّة تحرك جدي من قبلها لوقف هذه التعديات، لافتاً إلى وقوفه إلى جانب الأهالي في بذل جميع المساعي للوصول للحل الأمثل في حماية حقوق أصحاب الأرض من قبل الدولة كونها حق دستوري وقانوني، مع ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلًا.

وقد توافق المجتمعون على الاحتكام للقانون وانتظار رد الجهات المعنية في الدولة اللبنانية من أجل وقف الأعمال غير القانونية المفتعلة مع التأكيد التام على حسن الجوار وحُسن العلاقة بين جميع سكان القرى في المنطقة.

حمدان أكد أن المطلوب اليوم أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان وحماية حقوق المواطنين في الأمن وحرية التنقل والوصول إلى ممتلكاتهم، منوهاً بموقف أهالي بلدة رميش، ومشددًا على وعيهم ورفضهم الانجرار إلى الاستفزاز، والإصرار على التصرف بهدوء وحكمة، مع الاحتكام للدستور والقانون وسلطة المؤسسات الرسمية.

ختم حمدان بأن المطلوب على مستوى لبنان أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في ضمان وحماية حقوق المواطنين في الأمن وحرية التنقل والوصول إلى ممتلكاتهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    كنعان في اجتماع الهيئة الإدارية لنادي الشبيبة البوشرية
    كنعان: لحركة تضامنية تُحقّق أولويّات هذه المناطق
    نقيب المحررين جوزف القصيفي
    الجمعية العمومية لنقابة المحررين: تحديات البلد تنعكس سلبًا على إعلامه
    وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والنائب ميشال معوض
    هولندا تُقدّم 450 ألف دولار لتطوير مركز الأبحاث في كفرشيما

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هدف ميسي الذي أثار الجدل
    كأس العالم قطر ٢٢
    مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
    كأس العالم قطر ٢٢
    نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
    رامي عياش وزوجته داليدا
    بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة