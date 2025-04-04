تعديل الرسوم على الكحول وإصلاح الوضع المصرفي... إليكم مقررات الحكومة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، اليوم الجمعة، في بيان تلاه بعد جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على عدد من المشاريع الهامة التي تتعلق بعدد من القضايا الوطنية.

وأوضح مرقص أن الحكومة وافقت على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفق النظام المرسق، حيث تم استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية مما يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية.

كما أعلن مرقص عن الموافقة على مشروع مرسوم آخر يهدف إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين.

وفيما يتعلق بالمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، أفاد مرقص أنه تم الموافقة على مشروع مرسوم يحدد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية لهذه المؤسسات.

وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد الأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن في مدينة طرابلس، مع العمل على تأمين أماكن بديلة للأسر المتضررة، فضلاً عن تخصيص الاعتمادات الضرورية لذلك. كما أكد أنه سيتم العمل على مسوحات مماثلة في مناطق أخرى تباعاً.

وأضاف مرقص أن مجلس الوزراء انكبّ على دراسة مشروع قانون إصلاح الوضع المصرفي في لبنان، والذي يشمل إعادة تنظيم وضع المصارف.

وأكد أن هذا المشروع يمثل أهمية خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، حيث يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات ويهدف إلى الحفاظ على حقوق المودعين.

وتطرق مرقص إلى أهمية قانون إصلاح المصارف، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي وإعادة الانتظام المالي يتطلبان نظاماً مصرفياً متعافياً، وأن إقرار القانون في مجلس النواب سيكون مدخلاً لإقرار خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين.

وأخيراً، أعلن مرقص أن العمل جارٍ على تشكيل مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان بأسرع وقت ممكن.