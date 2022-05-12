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تعديل توقيت اقفال المقاهي والمطاعم خلال العمليّة الإنتخابيّة

منذ 41 دقيقة
وزير الداخلية بسام المولوي

وزير الداخلية بسام المولوي

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بعد طول انتظار يشهد لبنان الاحد معركة انتخابية تعد الاقوى منذ زمن، بحيث تشهد الساحة الانتخابية منافسة قوية بين ابناء السلطة وقوى التغيير التي تطورت بعد ثورة 17 تشرين، وعلى هذا وخوفاً من حصول أي إشكال بين مناصري الأحزاب.

كان وزير الداخلية قد اصدر بيان حول توقيت اقفال المقاهي والملاهي الليلية ليعود ويعدل في توقيت الاقفال ليكون على الشكل التالي:

صدر عن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بيان عن تعديل التعميم بشأن توقيت إقفال المقاهي والمطاعم خلال العمليّة الإنتخابيّة، تجدونه مرفقاً بالخبر.

تعديل التعميم بشأن توقيت إقفال المقاهي والمطاعم خلال العمليّة الإنتخابيّة

تعديل التعميم بشأن توقيت إقفال المقاهي والمطاعم خلال العمليّة الإنتخابيّة

وكان سابقاص قد أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارين يتعلقان بالانتخابات، الأول بشأن وقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية، والثاني بشأن إقفال المقاهي والمطاعم خلال العملية الانتخابية.

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