تعديل جزء من جدول رحلات "طيران الشرق الاوسط"

أعلنت شركة “طيران الشرق الاوسط” الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، “تعديل جزء من جدول رحلاتها ليوم 31 آب 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها”.

وأشارت الى أنه “سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق وموعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول المرفق، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها”.

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

*رحلة دون ركاب = Ferry Flight

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