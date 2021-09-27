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هل من إمكانية لتعديل رواتب الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص؟

27 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2021 10:53 صباحًا
المدارس في لبنان

المدارس في لبنان

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أكد وزير التربية عباس الحلبي أنه اجتمع مع النقابات في التعليم الرسمي والخاص واطلع على مطالبهم.

ورأى في حديث تلفزيوني أنه من المفيد إعادة التواصل مع الجميع ولدي جملة مقترحات يمكن أن تؤدي إلى انفراج الوضع واستئناف العام الدراسي في الوقت المحدد.

وأوضح أن حال الخزينة قد لا تسمح بتعديلات بالرواتب لكن هناك إمكانية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع وسألتقي اليوم رئيس الحكومة وبناء على ذلك سأعرف إمكانيات الدولة.

ولفت إلى أنه لا يجوز تحميل مسؤولية الأزمة لطلاب التعليم الرسمي ونحن نحاول كوزارة تأمين العناصر اللازمة لإنجاح العام الدراسي.

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