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تعديل من وزارة الاقتصاد على لائحة السلع والمنتوجات المدعومة

24 - مارس - 2021
سوبرماركت

سوبرماركت

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أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً يتعلق بتعديل لائحة السلع والمنتوجات المدعومة من ضمن تنظيم عملية دعم السلة الغذائية الموسعة وموادها الاولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان، وقد جاء هذا القرار بناء على طلب جمعية الصناعيين اللبنانيين وموافقة وزير الصناعة في الاجتماع الذي جرى بتاريخ 18/3/2021.

وأعلنت أن العمل يتوقف بجدول السلع والمنتوجات المدعومة المؤرخ في 25/2/2021 ويعتمد جدول السلع والمنتجات المدعومة المؤرخ في 22/3/2021 المرفق بهذا القرار.

ويسري قرار منع التصدير المعمول به في اللوائح السابقة كما يسري على كافة السلع والمنتوجات الواردة في الجدول المرفق.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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