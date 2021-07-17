تعديل مواعيد امتحانات التعليم المهني.. إليكم التفاصيل

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري التعميم رقم 42/2021 المتعلق بتعديل مواعيد اجراء الامتحانات العائدة لشهادات البكالوريا الفنية والامتياز الفني والمشرف المهني والاجازة الفنية، وجاء في التعميم:

“بناء على القرار 22/2021 تاريخ 20 نيسان 2021 “تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني التي ستجرى خلال العام 2021 ” لا سيما المادة الثامنة منه، ومن أجل حسن سير العمل في الامتحانات الرسمية، بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،

اولا: تعدل مواعيد اجراء الامتحانات لشهادة البكالوريا الفنية بحيث تصبح يومي 24 و26 تموز 2021، على أن تبقى البطاقات التي صدرت سابقا عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والتي تضمنت تواريخ مخالفة سارية المفعول.

ثانيا: تعدل مواعيد اجراء الامتحانات لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني بحيث تصبح في:27-28-29-31 تموز 2021.

ثالثا: تعدل مواعيد اجراء الامتحانات لشهادة الاجازة الفنية بحيث تصبح في 2-3-5-7 آب 2021.

رابعا: تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بتاريخ لاحق مذكرة إدارية تعدل بموجبها الروزنامة التفصيلية للمواد في الامتحانات الرسمية، لناحية إعادة توزيع المواد على أيام الامتحانات المخصصة لكل شهادة من الشهادات المشمولة بهذا التعميم.

خامسا: يبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.