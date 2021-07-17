الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعديل مواعيد امتحانات التعليم المهني.. إليكم التفاصيل

17 - يوليو - 2021
الامتحانات (صورة تعبيرية)

الامتحانات (صورة تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري التعميم رقم 42/2021 المتعلق بتعديل مواعيد اجراء الامتحانات العائدة لشهادات البكالوريا الفنية والامتياز الفني والمشرف المهني والاجازة الفنية، وجاء في التعميم:

“بناء على القرار 22/2021 تاريخ 20 نيسان 2021 “تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني التي ستجرى خلال العام 2021 ” لا سيما المادة الثامنة منه، ومن أجل حسن سير العمل في الامتحانات الرسمية، بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،
اولا: تعدل مواعيد اجراء الامتحانات لشهادة البكالوريا الفنية بحيث تصبح يومي 24 و26 تموز 2021، على أن تبقى البطاقات التي صدرت سابقا عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والتي تضمنت تواريخ مخالفة سارية المفعول.

ثانيا: تعدل مواعيد اجراء الامتحانات لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني بحيث تصبح في:27-28-29-31 تموز 2021.

ثالثا: تعدل مواعيد اجراء الامتحانات لشهادة الاجازة الفنية بحيث تصبح في 2-3-5-7 آب 2021.

رابعا: تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بتاريخ لاحق مذكرة إدارية تعدل بموجبها الروزنامة التفصيلية للمواد في الامتحانات الرسمية، لناحية إعادة توزيع المواد على أيام الامتحانات المخصصة لكل شهادة من الشهادات المشمولة بهذا التعميم.

خامسا: يبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الراعي وميشال المر
    المرّ زار الراعي: متشددٌ على ضرورة اجراء انتخابات ​رئاسة الجمهورية​
    حرب أوكرانيا تسببت بأزمة عالمية في الحبوب
    لماذا رفض لبنان شحنة الحبوب الأوكرانية؟
    بلدية صيدا
    بلدية صيدا: لتحكيم لغة الحوار مع أصحاب المولدات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان