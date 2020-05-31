تعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها وسير المركبات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين الكرام مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق بتعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها وسير المركبات. لذلك، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقتضي اعتبارا من تاريخ 1/6/2020 ما يلي:

أولا: يمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق ما بين الساعة الثانية عشرة مساء والساعة الخامسة صباحا من كل يوم مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات السياحية والآليات الخصوصية والدراجات الآلية على مختلف أنواعها بلوحاتها المنتهية أرقامها بالمفرد والمزدوج.

ثانيا: تفتح المؤسسات العامة أبوابها أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، ويعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين، على ألا تقل هذه النسبة عن 50 % من العديد المحقق. وتعدل مواقيت فتح المؤسسات والشركات والمحال التجارية والمهن الحرة والحرفيين وإقفالها، بحسب مواقيت الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق باستثناء ما يلي:

خامسا: يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي.

سادسا: عدم إرتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة.

-التأكيد على المواطنين وأصحاب المهن المذكورة أعلاه وجوب التقيد والتشدد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة وتفادي الاكتظاظ واعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف، والمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص”.