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تعدّيات على الشّبكة الرئيسة للمياه في بعض المناطق..

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2023 2:43 مساءً
مياه - تعبيرية

مياه - تعبيرية

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بعد تفاقم مشكلة المياه في بعض القرى في النبطيّة، قامت دوريّات من أمن الدّولة بالكشف على عيارات المياه في ميس الجبل والدّوير، بحضور موظّفين من مصلحة المياه، وتمّ اكتشاف عدد كبير من التعدّيات على الشّبكة الرئيسة للبلدتين، فتمّ توقيف المتعدّين بعد أخذ إشارة القضاء، وتوجيه إنذاراتٍ لعددٍ من المواطنين، بضرورة رصرصة عياراتهم ضمن مهلة 48 ساعة.

أوضح مصدرٌ في أمن الدّولة، أنّ حملة المديريّة لرفع التعدّيات عن شبكات مياه الدّولة مستمرّة في مختلف المناطق اللبنانيّة، واتّصالات كثيرة ترِدُ إلى مديريّة أمن الدّولة من المواطنين في هذا الخصوص، فتتحرّك من فورها للمعالجة، إنفاذاً لقرارات القيادة.

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