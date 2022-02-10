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تعدّيات على شبكة الكهرباء.. أجهزة mining في قبضة مكتب مكافحة الجرائم المالية

10 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 10:01 مساءً
أجهزة تعدين - صورة تعبيرية

أجهزة تعدين - صورة تعبيرية

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افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بانه بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي مصباح ابراهيم، وبعد توافر معلومات عن وجود أجهزة “تعدين” (mining) في عدد من بلدات اقليم الخروب، قامت اليوم دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، ( الشرطة القضائية) وبرفقة فريق من شركة “أوجيرو” وآخر من “مؤسسة كهرباء لبنان”، بدهم أماكن وجود هذه المعدات في بلدة مزبود، وتم ضبط المعدات ونزع التعديات عن شبكة الكهرباء، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، ومازالت التحقيقات جارية بهذا الشأن، على ان تستكمل هذه الحملة في المنطقة لتشمل البلدات الأخرى.

وكانت أجهزة التعدين لتحميل العملات الالكترونية قد انتشرت في لبنان مؤخرا، اذ يستطيعون من خلال هذه العملية الحصول على الفريش دولار.

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