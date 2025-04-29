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تعذر الاتصال موقتًا برقم الطوارئ 125… وبيان هام للدفاع المدني

منذ 18 ساعة
مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

تعرب المديرية العامة للدفاع المدني عن اعتذارها من المواطنين الكرام بسبب تعذر الاتصال مؤقتًا برقم الطوارئ ١٢٥، وذلك نتيجة أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة “أوجيرو” على الخط المذكور، والتي يُتوقع أن تستغرق ما بين ساعتين وثلاث ساعات كحد أقصى.

وبناء عليه، تدعو المواطنين، في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إلى الاتصال بأحد الأرقام التالية:70192912 – 7019291370192914 – 70192915.

كما تتيح أمام المواطنين إمكانية التبليغ عن أي طارئ وإرسال الصور والموقع الجغرافي عبر تطبيق “واتساب” على الرقم: 70192693.

تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني حرصها الدائم على تأمين أفضل سبل التواصل لخدمة المواطنين والاستجابة السريعة لنداءاتهم، وتشكرهم على تفهّمهم.

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