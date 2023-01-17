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تعذّر انعقاد لجنة التربية.. وقعقور ترفض "الحلول المجتزأة"

منذ ساعة واحدة
النائبة حليمة قعقور

النائبة حليمة قعقور

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تطرقت النائبة حليمة قعقور في مجلس النواب، في حضور النائبين ابراهيم منيمنة وفراس حمدان، إلى أوضاع القطاع التربوي، وذلك بعد تعذّر انعقاد لجنة التربية النيابية وعدم حضور الوزير عباس الحلبي.

قعقور قالت: “ما يحصل، نتيجة تراكم أزمات كبيرة، طلابنا يدرسون في المدارس الخاصة (70 في المئة) و(30 في المئة) في المدارس الرسمية. وعندما نتحدث عن حقوق الانسان، هناك أساتذة ظلموا، والجميع يتحدثون عن هذا الموضوع، وكأننا “نرقع” الوضع كل سنة بسنتها”.

كما لفتت الى “أن هناك خطة خمسية وضعت في عام 2020 تضمن الجودة والحوكمة، وبهذا الصندوق الائتمائي، هي نسبة حضور الطلاب ومعايير المدرسة، نطالب بعدم ايجاد حلول مجتزأة”.

 

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