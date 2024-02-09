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تعرفة جديدة للنقل قريباً.. هل يصبح "السرفيس" 450 ألف ليرة!؟

منذ ساعة واحدة
النقل البري

النقل البري

أميمة شمس الدين
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كشف رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس بعد لقائه مع وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن الاتفاق على ضرورة إصدار تعرفة جديدة للنقل (السرفيس) مشيراً أنه تم تكليف مديرية النقل بإعداد مشروع للتعرفة “وقد أعدت هذه المديرية المشروع و نحن بصدد الاطلاع عليه”.

كم كشف طليس في اتصال مع صوت بيروت إنترناشونال أنه دعا إلى اجتماع لكل رؤساء النقابات في مقر الإتحاد العمالي الإثنين المقبل من أجل مناقشة التعرفة الجديدة ووضع الاقتراحات و التعديلات عليها ” ومن ثم تُرفع إلى الوزير حمية وتصدر رسمياً كمقدمة لبدء إعادة تنظيم قطاع النقل.

وإذ رأى طليس أن أغلب الأسعار التي تكوّن عناصر إعداد التعرفة أصبحت مستقرة شدد على ضرورة إصدار تعرفة جديدة والانتقال إلى موضوع قمع المخالفات و تطبيق القوانين “من أجل أن نحمي القطاع و السائقين والمواطنين في نفس الوقت”.

ورداً على سؤال كم ستبلغ التعرفة الجديدة قال طليس هناك اقتراحات و سيتم مناقشة الأمر الإثنين المقبل و المنطق يقول أن تكون التعرفة عادلة بالنسبة للمواطن و السائق على حدٍ سواء موضحاً أن الموظفين في القطاعين الخاص و العام أصبحوا يتقاضون بدل نقل يبلغ 450 ألف ليرة يومياً “وستكون التعرفة بشكل لا تحمل الموظف أكثر مما يتقاضاه من الدولة أو من القطاع الخاص”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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