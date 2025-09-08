الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
تعرّض الإعلامي وليد عبود للتهديد بالقتل.. ونقيب المحررين يستنكر!

منذ 44 دقيقة
وليد عبود

وليد عبود

تعرّض مدير الأخبار في قناة mtv الاعلامي وليد عبود للتهديد بالتصفية والقتل حيث تم تعليق ورقة في المبنى الذي يقيم فيه تتضمن تهديدا مباشرا له ولقناة MTV حملت توقيع جماعة انصار الله الحوثية.

هذا واستنكر نقيب المحررين واعضاء مجلس النقابة في بيان “التهديد الموجه إلى عضو مجلس النقابة الزميل وليد عبود “، وطالب “الجهات الامنية والقضائية المسارعة للكشف عن مصدر بيان التهديد والتحقق من الذين يقفون وراء هذا البيان ودوافعهم وملاحقتهم لكشف كل ملابسات القضية واتخاذ أشد العقوبات واقصاها في حقهم”.

كما أعرب نادي الصحافة في بيان، عن “استنكاره الشديد وادانته القاطعة للتهديدات التي طالت عضو الهيئة الادارية في النادي الزميل وليد عبود من جماعة تطلق على نفسها جماعة أنصار الله الحوثية”.

