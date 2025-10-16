تعزيز التعاون اللبناني-التركي.. كاظم الخير يستقبل السفير التركي ووفد "TIKA" في المنية

استقبل النائب السابق كاظم الخير في دارته في المنية، سفير الجمهورية التركية في لبنان السيد مراد لوتيم، يرافقه وفد من وكالة التعاون والتنسيق التركية “TIKA”، بحضور رؤساء بلديات ومخاتير ومديري مستوصفات ومستشفى المنية الحكومي وعدد من الفاعليات المحلية.

افتتح الخير اللقاء بالترحيب بالسفير التركي والوفد المرافق، مؤكدًا على متانة العلاقة اللبنانية-التركية وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. كما توجه بخالص الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووكالة “TIKA” على دعمهم المستمر للشعب اللبناني، مثنيًا على الدور التركي الفاعل في القضايا الإقليمية والجهود الإنسانية والتنموية.

وأشار الخير إلى مساهمة تيكا في دعم المشاريع الإنمائية والخدماتية في المنطقة، خصوصًا في مجالات الطاقة المستدامة والحدائق العامة والمستوصفات، معربًا عن أمله في زيادة الدعم قريبًا لخدمة الأهالي. كما أشاد بإعادة تشكيل رابطة المخاتير، واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية.

من جهته، أعرب السفير لوتيم عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات اللبنانية-التركية متجذرة في التاريخ ومبنية على روابط عاطفية قوية، تظهر جليًا من خلال المشاريع المشتركة والتعاون البنّاء بين البلدين، بما في ذلك المشاريع التي تنفذها وكالة “TIKA”. كما نوّه بأن نحو 350 ألف لبناني يزورون تركيا سنويًا، مما يعكس عمق العلاقة وتبادل المعرفة بين الشعبين.

وفي ختام اللقاء، قدم الخير درعًا تذكاريًا للسفير التركي ودرعًا تكريميًا لوكالة “TIKA” تقديرًا لمساهماتهم وجهودهم في تعزيز التعاون، مؤكدًا استمرار الشراكة بين لبنان وتركيا في المستقبل.

كما قام الجميع بجولة داخل مجمع الخير المؤلف من عدة أقسام، حيث أعرب السفير التركي عن إعجابه بالمرافق والخدمات المتنوعة، وقدم الهدايا والألعاب للأطفال في قسم الحضانة التابع لجمعية التوعية والعمل الخيري.