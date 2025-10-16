تعزيز الزراعة والمياه في لبنان.. مبادرة مستدامة بدعم دولي

أطلقت وزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة السويسرية، مشروعًا يمتد ثلاث سنوات بعنوان “تعزيز مرونة قطاعي المياه والغذاء في لبنان”، خلال ورشة عمل حضرها وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وممثلو وزارتي الطاقة والمياه، ومنظمة الفاو، والسفارة السويسرية في لبنان وسوريا، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية والشركاء الإنمائيين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، دعم سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، تعزيز فرص العمل للعمال الزراعيين الموسميين، ومنع النزاعات على الموارد المائية، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية وتحسين تقديم الخدمات العامة.

وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن المشروع يعكس مقاربة الترابط بين الزراعة والمياه والطاقة (Nexus Approach)، داعيًا إلى اعتماد الزراعة الإيجابية تجاه الطبيعة (Nature Positive Agriculture) لتعزيز صمود المزارعين في مواجهة التغير المناخي والأزمات الاقتصادية.

بدورها، أشارت ممثلة وزير الطاقة والمياه إلى أهمية التنسيق بين الوزارتين لضمان إدارة فعّالة لمياه الري ومواءمة الطلب الزراعي مع الموارد المتاحة، بينما شددت ممثلة الفاو على أن المشروع يهدف إلى تحسين حياة الناس اليوم والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس البعثة السويسرية أن المشروع يعكس الالتزام المشترك بين لبنان والفاو وسويسرا لتعزيز التنمية المستدامة وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

واختتمت الورشة بعروض تقديمية وجلسات نقاش حول المياه والابتكار والعمل الجماعي، مؤكدين على ضرورة تبني نهج منسق ومبتكر لمواجهة التحديات الملحة في قطاعي المياه والغذاء في لبنان.