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تعليق إضراب العاملين في برنامج الأسر الأكثر فقراً

27 - أبريل - 2021
وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

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أعلنت اللجنة الممثّلة للعاملين الاجتماعيين في برنامج الأسر الأكثر فقراً تعليق إضرابها لحين لقاء وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية. وأصدرت بياناً جاء فيه:

“على أثر اللقاء الإيجابي الذي حصل بين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر .

فإننا لجنة متابعة قضايا العاملين الاجتماعيين في برنامج الأسر الأكثر فقرا ، نبادر الإيجابية بالإيجابية، ونُعلم من يهمه الأمر، أننا منذ عقد من الزمن ونحن نطالب بالحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا ولم نتوان ولم نتهاون في أي إستحقاق على مدى السنوات المنصرمة وفي مختلف الحقبات الوزارية. وعند تولي المشرفية حقيبة الشؤون الإجتماعية إستبشرنا خيرا لما تحملون من الصفات الإنسانية والقيمية. وبعد لقاءاتنا العديدة بمعاليكم إزدادت هذه القناعات رسوخا.

إلى أن تفاجأنا بالقرار الأخير ( 1172) ما دفعنا إلى ردة فعل سريعة خوفا على لقمة عيش أطفالنا ومصيرنا في ظل هذه الظروف المعيشية والصحية الضاغطة التي يمر فيها وطننا الجريح لبنان، مندفعين للحفاظ على بقاء هذا المشروع الذي أفنينا سني أعمارنا في بنائه وسقط لنا زميل شهيد المحامي إيلي نبهان أثناء قيامه بواجبه الإنساني، ما دفع البعض منّا الى بعض الردود والبيانات المبالغ فيها والتي أخذت في بعض الأحيان الطابع الشخصي ولا تعبّر عن احترامنا وتقديرنا لمعاليكم ولا دخل لنا بها ولا نقبل بها وبما جرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الختام، نشكر كل من دعم وأيّد وساند العاملين في قضيتهم المحقة وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونثمّن ونقدّر عاليا كل من تجاوب وأسهم في تقريب وجهات النظر ونشدّد على احترامنا لشخص الوزير المشرفية وما يمثّل، آملين وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية وطنياً. وبعدها سيكون لنا كلمة وموقف حق تجاه المشرفية، على الملأ وأمام كل اللبنانيين. ومن هنا نعلن تعليق الإضراب الى حين لقاء الوزير وتبيان الحقائق”.

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