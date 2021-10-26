أعلن رئيس إتحادات ونقابات ​​قطاع النقل​ البري​ ​​بسام طليس​، تعليق ​إضراب​ قطاع النقل العام يوم غد الأربعاء.

وكشف في تصريح، بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​، أنه “سيبداً دعم القطاع في 1\12\2021، بالبنود التي تم الإتفاق عليها في إجتماع اليوم، وبعد إيجاد مصادر تمويل لها”.

من جهته، شدد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، على “أننا نصّر على تطبيق ​خطة النقل​ البري”، موضحاً أنه “تم إتخاذ قرار ​رفع الدعم​ من دون وضع خطط بديلة”.

وأشار إلى أن “المطلوب من المعنيين القيام بإجتماعات لتأمين الدعم لا لرفعه”، مشدداً على “أننا نعاني، ومشاكل النقل تنعكس على 90% من اللبنانيين”.