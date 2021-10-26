أعلن رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تعليق إضراب قطاع النقل العام يوم غد الأربعاء.
وكشف في تصريح، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه “سيبداً دعم القطاع في 1\12\2021، بالبنود التي تم الإتفاق عليها في إجتماع اليوم، وبعد إيجاد مصادر تمويل لها”.
من جهته، شدد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على “أننا نصّر على تطبيق خطة النقل البري”، موضحاً أنه “تم إتخاذ قرار رفع الدعم من دون وضع خطط بديلة”.
وأشار إلى أن “المطلوب من المعنيين القيام بإجتماعات لتأمين الدعم لا لرفعه”، مشدداً على “أننا نعاني، ومشاكل النقل تنعكس على 90% من اللبنانيين”.