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تعليق الأنشطة الرياضية وإغلاق الملاعب في طرابلس

دعت لجنة الشباب والرياضة في بلدية طرابلس إلى “تعليق كافة الأنشطة الرياضية، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

 

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وقال رئيس اللجنة عضو المجلس البلدي أحمد حمزة الباشا في تصريح: “استجابة لتعميم وزارة الشباب والرياضة، وبناء على التنسيق مع وزارة الصحة العامة، القاضي بدعوة الاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية إلى تعليق الأنشطة على أنواعها حتى نهاية شهر آذار الحالي..

تعلن لجنة الشباب والرياضة في بلدية طرابلس انها اغلقت ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس وكافة الملاعب البلدية والشعبية في المدينة، وتدعو كافة الاتحادات الرياضية والاندية الى إيقاف انشطتها وإغلاق الملاعب والصالات الخاصة، وذلك حفاظا وحماية للسلامة العامة للشباب والكشافة والرياضيين والمدربين والإداريين والجمهور على السواء، وإلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا. كما ندعو المواطنين في طرابلس ومدن الفيحاء الى التعاون والتزام التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة وشركائها”.

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