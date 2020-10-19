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تعليق الإقفال وعودة الأعمال الى طبيعتها في مشغرة

منذ 3 دقائق
مشغرة

مشغرة

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أعلنت بلدية مشغرة، في بيان، “تعليق الإقفال وعودة الأعمال الى طبيعتها بدءا من صبيحة اليوم”، وشكرت اهالي البلدة “خصوصا أصحاب المحال التجارية الذين التزموا الإقفال رغم الأوضاع الإقتصادية الصعبة”.

واكدت البلدية “أن الوضع الصحي الذي تمر به البلدة لم ينته بعد، وهو في حاجة لتعاون الجميع بشكل جدي للتقليل من الأضرار”. وطالبت الاهالي ب”التزام ارتداء الكمامة وعدم التجمع وعدم الإكتظاظ داخل المحال التجارية، والإبلاغ بشكل فوري عند مخالطة أي حالة والإبلاغ في حال ظهور عوارض (عدم الحكم على الحالة المرضية أنها رشح وإجراء الفحص للتأكد)”. ودعت الطلاب الى الإلتزام التام بالإرشادات الصحية خلال الدوام المدرسي.

وطلبت البلدية التواصل معها، في أي مراجعة على الأرقام 088204/81 و229174/71.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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