تعليق العمل في كل مستشفيات لبنان مع التوجه الى الإدعاء على المعتدين أمام القضاء

استقبلت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في مكتبها في الوزارة، “لجنة الرعاية الصحية في السجون” في حضور المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رولى جدايل.

وضمت اللجنة كلا من: نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، رئيسة “جمعية الأمراض الجرثومية” الدكتورة مادونا مطر، الدكتورة نادين يارد ممثلة “اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى” في وزارة الصحة، ميريام حداد ويوليا الكساندرو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رئيس قسم الطبابة في سجن رومية العميد إبراهيم حنا، الدكتورة غادة أبو مراد ممثلة “منظمة الصحة العالمية”، رئيس “الجمعية اللبنانية للطب العام” الدكتور حبيب حزقيال والدكتور ناجي صعيبي الإختصاصي في طب الطوارىء والطب الشرعي والقانوني.

وبعد الإجتماع، تحدث النقيب أبو شرف قائلا: “لقد بحثنا مع الوزيرة نجم في محاور ثلاثة، أولها تنظيم الطب الشرعي ليصبح ملائما ومعاصرا للجهود التي تبذل في هذا الإطار. كما تطرقنا الى الإعتداء المسلح على أطباء في مستشفى رياق ومحاولة قتلهم عمدا”.

وأعلن ابو شرف ان نقابة الأطباء دعت الى “تعليق العمل في العاشر من حزيران الجاري في كل مستشفيات لبنان مع التوجه الى الإدعاء على المعتدين أمام القضاء، كما أوردنا في البيان الصادر عن نقابة الأطباء بالأمس، وبحثنا أيضا في الإجراءات الواجب اتخاذها لتسريع عمل القضاء وتفعيله بهدف التخفيف من الإكتظاظ في السجون والتدابير الصحية الوقائية من أجل حماية العاملين فيها من أطباء ومحامين وقضاة وعناصر أمنية وسجناء”.