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تعليق جديد للخارجية الأمريكية عن ترسيم الحدود البحرية

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2022 10:41 مساءً
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن “التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين ‏لبنان وإسرائيل لا يزال ممكناً”.

وأشارت الخارجية، في بيان مساء (اليوم الجمعة 7-10-2022)، إلى أننا “سنواصل العمل مع لبنان وإسرائيل لحل الخلافات القائمة”.

في سياق آخر، لفت بيان الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات المتاحة لتحميل إيران المسؤولية عن أفعالها وقمعها للاحتجاجات، معتبراً أن “استمرار النظام الإيراني بقمع التظاهرات السلمية هو دليل خوفه من حرية شعبه”.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أن الشركة المسؤولة عن تشغيل منصة كاريش ستبدأ أولًا بعملية اختبار لأنابيب الغاز الواصلة بين المنصة والمنظومة البرية، حيث سيتم فيها ضخ الغاز من البر إلى المنصة.

وأوضحت إسرائيل، أن استخراج الغاز من حقل كاريش سيبدأ فور استكمال الإجراءات اللوجستية والتقنية اللازمة وبمعزل عن تهديدات حزب الله باستهداف المنصة، إذا ما بدأ العمل فيها قبل التوقيع على ترسيم الحدود المائية.

وأجرى الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مناورة عسكرية في الجو والبحر، حاكت الدفاع عن منصة كاريش والتصدي لهجوم محتمل بواسطة طائرات مسيرة.

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