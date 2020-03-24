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تعليق كافة المهل للضرائب والرسوم المستحقة

أصدر وزير المال غازي وزني تعميماً حول تأجيل أقساط مستحقة من 31/3/2020 إلى 30/4/2020 لأشخاص أو شركات لديهم ملفات تقسيط مقدمة إلى وزارة المالية عبر مديرية الخزينة، موافق عليها ولها جداول بالدفعات المستحقة.

كما أصدر الوزير وزني قراراً حول تعليق كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.

ويتناول التعليق، المهل المتعلقة على الأخص ما يلي:

 

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أولاً: في ما يتعلق بالموجبات المترتبة على المكلفين: مباشرة العمل، تعديل المعلومات، التوقف عن العمل، تقديم التصاريح الدورية والسنوية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم، تسديد الضرائب والرسوم، سريان غرامة التحصيل على المكلفين غير الملزمين بالتكليف الذاتي.

ثانياً: في ما يتعلق بالحقوق المعطاة للمكلفين:

الرد على المقترحات الأولية للتكليف، الاعتراض على التكاليف أمام الإدارة الضريبية، الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات، استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة.

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