أخبار لبنان

تعميمٌ جديدٌ من “وزارة التربية” وهذا ما جاء فيه..

أصدر المدير العام للتربية فادي يرق التعميم رقم 26 حول استمرار العمل بمضمون التعميم رقم 25 تاريخ 2/3/2020 ، المتعلّق بتنظيم عمل المدارس والثانويات الرسمية في خلال فترة الإقفال الناتج عن انتشار فيروس كورونا لغاية 14/3/2020 .

 

وجاء فيه : “عطفاً على التعميم رقم 11 تاريخ 9/3/2020 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي، تعتمد المدارس والثانويات الرسمية الإجراءات الآتية:

المزيد من الأخبار

الأردن: وقف السفر من و إلى لبنان

في ظل تفشي كورونا.. هكذا بدا مطار رفيق الحريري الدولي

أولاً: استمرار العمل بكافة بنود التعميم رقم 25 تاريخ 2/3/2020 لغاية 15/3/2020 ضمناً، باستثناء الحضور اليومي للمرشدين الصحيين بحيث تقّدر إدارة المدرسة أو الثانوية مدى الحاجة إليهم.
أما فيما يتعلق بمستخدمي المكننة فإن حضورهم يرتبط باستكمال أعمال برنامج SIMS لا سيّما ما يتعلق بادخال المعلومات عن جميع مدرسي/أساتذة الملاك والمتعاقدين وعمال المكننة والحراس وعمال النظافة على هذا البرنامج بما فيه إدخال إرقام هواتفهم.

ثانياً: التشديد على مديري المدارس والثانويات الرسمية إلزامية تنفيذ البند رقم 2 من التعميم رقم 25 المشار إليه في البند أولاً، لاسيّما لناحية استلام الدروس والتمارين/الفروض المساعدة من المدرسين والاساتذة وإيصالها بأية طريقة متاحة إلى جميع التلامذة دون استثناء، واعتبارها فروضا منزلية واجبة التسليم الى إدارة المدرس لاحقا.

ثالثاً: التزام المديرين في المدارس والثانويات الرسمية ايداع كل من مديرية التعليم الابتدائي والثانوي، كل في ما خصّه وبالتسلسل الاداري، التقارير اليومية حول سير العمل في المدرسة/الثانوية في ضوء أحكام هذا التعميم والبرامج التي تم اعتمادها ليصار إلى تقييمها من قبل المراجع المختصة في المديرية العامة للتربية، وكذلك إيداع نسخ عن هذه المواد التربوية إلى منسقي مراكز الارشاد والتوجيه كلّ ضمن نطاقه الجغرافي”.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

موديز: الليرة ستشهد تغييراً مفاجئاً في سعر الصرف

أخبار لبنان

سبع نقاط هامة اتُفق عليها في اجتماع عويدات و المصارف.. ما هي؟

أخبار لبنان

بالصور: من 21 شباط وحتى 8 آذار.. كيف تتوزع الحالات المثبتة إصابتها بكورونا؟

أخبار لبنان

كورونا في لبنان.. تسجيل 11 إصابة جديدة ليصل العدد إلى 52 مصابا بالفيروس

أخبار لبنان

بالفيديو: اعتقال ابن أخ “أبو خشبة” بتهمة إطلاق النار على بيت الكتائب

أخبار لبنان

وزير الصحة يؤكد وفاة اول حالة بفيروس كورونا في لبنان قادمة من مصر.. وهذا ما قاله