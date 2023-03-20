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تعميمٌ من كركي للمستفيدين من الأدوية المدعومة للأمراض المستعصية

منذ ساعتين
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أصدر المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً معطوفاً على قرار وزارة الصحة بصرف الأدوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي. جاء فيه:

“عطفاً على قرار وزارة الصحة العامة رقم 8/1 تاريخ 5/1/2023 المتعلّق بصرف الأدوية المدعومة داخل الصيدليات.
وحيث أن قرار وزارة الصحة العامة يشمل المرضى المستفيدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.

لذلك: أولاً: يُطلب الى جميع المضمونين الذين يستفيدون من الأدوية المدعومة للأمراض السرطانية والمستعصية الواردة على اللائحة المرفقة ربطاً، وأي تعديل يطرأ عليها من قبل وزارة الصحة العامة:

1- أن يسجّلوا على منصة الرقم الصحي الموحد (Unique ID) وفقاً لنظام تتبع الادوية Meditrack.

2- أن ينشئوا ملفا صحيا على منصة أمان موافق عليه من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.

ثانياً: تبقى الاجراءات المعتمدة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق، في ما يتعلق بالأمراض السرطانية والمستعصية من دون أي تعديل”.

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