تعميمٌ من كركي للمستفيدين من الأدوية المدعومة للأمراض المستعصية

أصدر المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً معطوفاً على قرار وزارة الصحة بصرف الأدوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي. جاء فيه:
“عطفاً على قرار وزارة الصحة العامة رقم 8/1 تاريخ 5/1/2023 المتعلّق بصرف الأدوية المدعومة داخل الصيدليات.
وحيث أن قرار وزارة الصحة العامة يشمل المرضى المستفيدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.
لذلك: أولاً: يُطلب الى جميع المضمونين الذين يستفيدون من الأدوية المدعومة للأمراض السرطانية والمستعصية الواردة على اللائحة المرفقة ربطاً، وأي تعديل يطرأ عليها من قبل وزارة الصحة العامة:
1- أن يسجّلوا على منصة الرقم الصحي الموحد (Unique ID) وفقاً لنظام تتبع الادوية Meditrack.
2- أن ينشئوا ملفا صحيا على منصة أمان موافق عليه من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.
ثانياً: تبقى الاجراءات المعتمدة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق، في ما يتعلق بالأمراض السرطانية والمستعصية من دون أي تعديل”.