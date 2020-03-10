أخبار لبنان

تعميمٌ من وزارة الصحة الى جميع المسافرين

دعت وزارة الصحة العامة جميع المسافرين القادمين من بلد فيه إنتشار محلي لفيروس الكورونا المستجد، الإلتزام بتطبيق الإجراءات التالية:

 

إستعمال كمامة جديدة من لحظة الخروج من الطائرة والإبقاء عليها حتى تصل إلى مكان إقامتك، تعبئة الإستمارة الخاصة بمركز الحجر الصحي في المطار، عدم الإختلاط أو التقبيل أو السلام على الأهل والمستقبلين، وإلتزام الحجر المنزلي حسب الإرشادات.

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وعند مغادرة المطار، دعت الركوب في سيارة خاصة، ترك نوافذ السيارة مفتوحة، التوجه مباشرة الى الحجر المنزل.

وللقادمين من أي بلد آخر، ضرورة التزام الحجر المنزلي والإتصال بوزارة الصحة في حال ظهور حرارة أو عوارض تنفسية مثل ضيق تنفس أو سُعال أو ألم في الحنجرة

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