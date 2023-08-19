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تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في زحلة

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2023 5:27 مساءً
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في محلة المعلّقة- زحلة.

وأعلنت في بيان أنه “بتاريخ 13-8-2023، سقط شخص مجهول الهوية عن سطح مبنى في محلة المعلقة- زحلة، ما أدى إلى وفاته متأثراً بجراحه بعد أن كان قد تمّ نقله من قبل الصليب الأحمر إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي. وهو في العقد الثالث من العمر، حنطي البشرة، بني العينين، أسود الشعر، معتدل البنية، طول قامته /175/ سنتم تقريباً، يرتدي سترة لون أزرق، قميص لون أسود وسروال لون أزرق”.

وأضافت: “بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر المعلقة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 804978-08، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستلام الجثة”.

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